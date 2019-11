Universités: le Sudes décrète une "grève d’avertissement", mercredi prochain

Le Syndicat unique des enseignants du supérieur (Sudes) décrète une grève d’avertissement de 24 h le mercredi 4 décembre prochain. Son secrétaire général Dr Oumar Dia réclame l’achèvement rapide des chantiers dans toutes les universités publiques et Isep, un plan Marshall de recrutement d’enseignants-chercheurs, le financement et l’équipement des laboratoires de recherche dans toutes les universités. Le Sudes exige aussi la modification de la loi 2015-23 relative à la condition du personnel enseignant, l’augmentation substantielle du perdium des voyages d’études et l’abandon du paiement horaire des vacataires etla mise en place d’un traitement mensuel.

