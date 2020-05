Uniwax : Le résultat net en baisse de 70,13% au 1er trimestre 2020 Selon un communiqué de presse, le résultat net est de 236 142 147 millions au 31 mars 2020 contre 790 669 265 millions un an auparavant, soit une baisse de 70,13%. La même source précise que le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’année 2020 s’établit à 8 572 millions de FCFA.



La baisse de 1 600 millions de FCFA par rapport à l’année précédente est expliquée par un ralentissement des ventes de 10% les deux premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période l’année précédente principalement due à la fermeture des frontières terrestres au Nigéria entraînant des pertes de ventes ; un mois de mars dont l’activité a été réduite par l’arrivée de la pandémie du Covid-19 sur l’ensemble de nos marchés et qui a généré une baisse de 23% des volumes de ventes par rapport à l’année dernière.



Le résultat d’exploitation de la période s’élève à 325 millions de FCFA et sa baisse par rapport à l’année précédente est imputable à la prise en main de la nouvelle ligne de prétraitement qui a induit une baisse de la qualité et l’augmentation des volumes de tissus imprimés de second choix et de rebuts de production et l’augmentation des amortissements du fait des nouveaux équipements mis en service suite aux importants investissements de ces dernières années. Ainsi, la bonne maîtrise de tous les autres coûts de production n’a pas suffi à contenir l’effritement des résultats de 10% du chiffre d’affaires en 2019 à 4% en 2020.



Les perspectives pour le reste de l’année demeurent malgré tout optimistes. Uniwax a fait preuve de résilience au cours de ce premier trimestre de l’année en cours en dépit d’un environnement économique et social morose et de l’apparition de la pandémie du Covid-19. L’entreprise parie sur un retour des marchés à leur niveau habituel au cours de la seconde moitié de l’année et notamment à partir du mois de septembre.

Adou FAYE

