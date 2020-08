Urgence en France : une prise d'otages en cours dans une agence bancaire du Havre

Le RAID est arrivé sur place aux alentours de 19 heures. Selon une autre source policière, qui précise que l'homme disposerait d'une arme de poing, six personnes ont été initialement prises en otage et une première a été rapidement libérée. Selon l'officier de communication de la DDSP, une deuxième personne a été libérée avant l'arrivée du Raid.



Selon le quotidien régional Paris-Normandie , il aurait des revendications en lien avec la Palestine. Le preneur d'otage aurait deux revendications qu'il aurait directement fait passer aux médias, selon RTL: «libérer les enfants palestiniens injustement emprisonnés en Israël» et que les Palestiniens de moins de 40 ans puissent accéder à l'esplanade de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.



L'homme serait également connu localement des services de renseignement pour être radicalisé, selon les informations de RTL. L'auteur, âgé de 34 ans, est connu pour des antécédents psychiatriques, a indiqué une source proche de l'enquête. Il est également fiché au TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires) pour enlèvement, séquestration et port d'arme.



L'agence bancaire se situe, par ailleurs, à proximité du commissariat de police de la ville. Toutes les forces de police de la ville sont mobilisées. Un périmètre de sécurité a été établi entre l'hôtel de ville et la sous-préfecture.

