Urgence signalée: Ça chauffe chez Sonko entre les militants et la police ! La Police est actuellement chez Ousmane Sonko à Cité Keur Guorgui, pour son arrestation. Pour limiter ou protéger la presse, une ligne a été tracée pour les médias et des militants du Pastef arrêtés.

Du monde, il y en avait devant le domicile du leader du Pastef. La police venue pour le chercher, a fait face à un bouclier de militants. Mais certainement avec des éléments en civil, elle a pu cependant infiltrer les militants du Pastef.



Des arrestations ont été notées avec des militants enfourgonnés dans les camionnettes de police. Mais sur les images diffusées par Walf Tv, on peut aussi apercevoir des fumées issues des grenades lacrymogènes et en réponse des jets de pierre qui obligeaient même les policiers à reculer.



Pour le moment, des blessés sont notés des deux côtés.



Pour rappel, convoqué à 10 h, Ousmane Sonko a affiché une position ferme, demandant la levée de son immunité parlementaire avant de répondre à cette convocation.

