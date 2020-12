Urgence signalée au Lac de Guiers : un tuyau crevé inonde les populations riverains Le Sénégal va-t-il vers une pénurie d’eau plus dense ? En tout cas, les images partagées via une vidéo filmée par un des témoins sont impressionnantes et ne présagent rien de bon : Un tuyau du Lac de Guiers, principale source d’approvisionnement en eau du Sénégal, s’est crevé dimanche 27 décembre 2020, inondant les populations et habitats riverains.

Sur la courte vidéo d’à peine vingt-cinq secondes, on peut voir comment une averse de pluie en sens inverse (sortant de la terre), et en abondance se déversait sur les habitations voisines. Ces eaux en quelques secondes ont commencé à se déverser sur les rues comme des effets d’une pluie très dense.



Affolées, selon l’auteur de ce partage, les populations ont commencé à sortir de leurs demeures et impuissantes, elles regardaient ahuries ces flots se déverser sur leurs localités.



Un appel urgent est lancé aux autorités !





