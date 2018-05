Urgent- Attaque armée en Casamance: Un enfant de 6 ans tué, une dame gravement blessée

Un enfant de 6 ans a été tué et sa "mère" grièvement blessée dans une attaque à main armée survenue dans la nuit du mercredi à jeudi à Samick, village de la Commune de Boutoupa Camaracounda, à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau, a appris Leral.net.



« Les assaillants ont fait irruption dans le village aux environs de 5 heures précisément et visité plusieurs concessions et boutiques appartenant à des maures. Dans leur retraite, ils ont tiré des coups de feu, un enfant a été tué et sa mère blessée », selon toujours notre source.



Laquelle ajoute que la dame a été évacuée à l’hôpital régional de Ziguinchor. Alertés, les militaires ont effectué une descente sur les lieux. Trop tard. Une situation qui inquiète les populations qui réclament l'implantation d'un cantonnement militaire pour assurer leur sécurité.



C’est la deuxième attaque du genre en Casamance en l’espace d’un mois. Dans la nuit du 2 au 3 mai, des hommes armés ont attaqué un campement de pêcheurs à Niambalang, localité située dans la commune rurale d'Oukout (Oussouye). Des assaillants supposés appartenir au Mfdc (rébellion) ont tiré des coups de feu et incendié au moins quatre huttes des pêcheurs. Dans leur retraite, ils ont pillé des boutiques et dynamité le pont qui relie l’axe Ziguinchor-Oussouye. Un pécheur qui s’y trouvait, a été tué.













Leral.net