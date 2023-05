Urgent/ Boulangerie jaune Sacré-coeur: Des affrontements entre force de l’ordre et manifestants occasionnent 4 véhicules brûlés et un poteau électrique en feu Des affrontements sont constatés dans quelques endroits de la capitale sénégalaise. Des véhicules au nombre de 4 sont présentement, brûlés à côté de la boulangerie jaune des Sacré-coeur. Ainsi, il a été révélé un poteau électrique qui en feu. Tous ces dégâts, dit-on, seraient la conséquences des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 21:27



