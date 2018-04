Urgent: Braquage sur la route de Niassya

Des hommes armés non encore identifiés ont perpétré un braquage, ce matin, vers 10 heures précises sur l’axe Kaguitte-Etaffoune, deux villages situés dans la Commune de Nyassia (Ziguinchor).



Selon la Rfm, les assaillants ont immobilisé les véhicules et les motos, et dépouillé les occupants de tous leurs biens, composés de sommes d'argent, de téléphones portables et de motos ... Ils se sont retirés vers la forêt avant l’arrivée des militaires en cantonnement dans la zone.



Depuis l’attaque de Boffa où 13 exploitants ont perdu la vie, les braquage sont devenues fréquents dans cette partie du pays, notamment dans la région de Ziguinchor.