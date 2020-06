Urgent: Cheikh Yérim Seck placé en garde-à-vue

Le journaliste Cheikh Yérim Seck vient d’être placé en garde à vue. D’après la source, il a été entendu sur ses déclarations, selon lesquelles 4 milliards de FCfa seraient saisis dans l’affaire Batiplus. Mais seule, disait-il, une partie aurait été restituée.



A retenir que Cheikh Yérim Seck avait soutenu sur le plateau de la 7tv que la gendarmerie a saisi 4 milliards de FCfa et non 650 millions à Batiplus.



Ainsi, il avait relevé qu’avec la complicité de l’Etat du Sénégal, des Libanais, se font plusieurs milliards sur le dos des Sénégalais.







