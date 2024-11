Urgent / Drame dans la caravane de PASTEF à Darou Nahim : Un mort et plusieurs blessés dans un accident de véhicules Un tragique accident s’est produit ce mardi, à l’entrée du village de Darou Nahim, situé à quelques kilomètres de Mbacké, lors d’un meeting du parti PASTEF.

Un véhicule immatriculé AA 116 LQ DK, s'est renversé avec plusieurs militants à son bord, causant un bilan provisoire d’un mort et plusieurs blessés.



Selon les premières informations, l’accident s’est produit en début d’après-midi alors que la caravane du parti circulait dans la région. Les secours, comprenant la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, se sont rapidement rendus sur place pour prendre en charge les victimes. Quelques blessés ont été évacués vers l’hôpital le plus proche pour des soins d’urgence.



L’accident a semé la consternation parmi les partisans de PASTEF, présents pour assister au meeting.



