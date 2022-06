Urgent : La Gendarmerie fait une descente au siège de Déthié Fall et arrête un garde du corps On assiste à une situation très tendue depuis les premières heures, ce vendredi. Un membre de la Coalition Yewwi Askan Wi a joint Leral, pour lui signifier que la Gendarmerie a fait une descente au niveau du PRP de Déthié Fall et un des gardes de la sécurité a été arrêté.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|



