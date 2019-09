Urgent: Le complexe des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) sis à la route de Mbao, a explosé !

L’Usine les industries chimiques du Sénégal (ICS) qui se trouve sur la route de Mbao, a explosé tout à l’heure. L’information vient de nous parvenir. Et, pour l’instant, les raisons de cette explosion ne sont pas encore connues. Leral promet d’y revenir avec plus de détails.



Affaire à suivre…

