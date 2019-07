Urgent : Le journaliste Adama Gaye finalement, placé en garde à vue Après des heures d'audition, le journaliste Adama Gaye, arrêté ce lundi matin par la Division des investigations criminelles (Dic), pour ses prises de position à l’encontre du régime de Macky Sall, a été placé en garde vue.

D’après l’article 256 du code pénal, « sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 francs » quiconque aura affiché, exposé ou projeté aux regards du public, « distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ».



A retenir que journaliste Adama Gaye, reproché d’avoir diffusé des écrits contraires aux bonnes mœurs, a été cueilli chez lui dans la matinée de ce lundi par des éléments de la Division des investigations criminelles.



