Urgent: Le ministre de l’intérieur interdit sur l’ensemble du territoire national le port d’armes…du 17 octobre 2024 au 17 décembre 2024 (arrêté) Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: En vue des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le Général Jean Baptiste Tine prend une importante décision. Le ministère de l’intérieur dans un arrêté qui nous est parvenus a interdit sur l’ensemble du territoire national le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives du 17 octobre 2024 au 17 décembre […] XALIMANEWS: En vue des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le Général Jean Baptiste Tine prend une importante décision. Le ministère de l’intérieur dans un arrêté qui nous est parvenus a interdit sur l’ensemble du territoire national le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives du 17 octobre 2024 au 17 décembre 2024. « Durant cette période, aucune arme, quelque soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux publics. Cette interdiction est applicable aux nationaux ainsi qu’aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires du permis de port ou détention d’arme. », lit-on dans l’arrêté Le ministère de l’Intérieur tient à informer que « tout manquement aux dispositions du présent arrêté sera puni des peines prévues aux articles 8, 10, 12 et 18 de la loi n*66-03 du 18 janvier 1966 susvisée ».



PID



Source : Source : https://www.xalimasn.com/urgent-le-ministre-de-lin...

Accueil Envoyer à un ami Partager