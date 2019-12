Urgent: Les programmes de la SEN TV suspendus

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a décidé de sanctionner la SENTV. «La diffusion des programmes de la SEN TV est suspendue pour sept (07) jours, durant la période allant du mardi 31 décembre 2019 à minuit au mardi 7 janvier 2020 à minuit». La décision a été prise ce mardi 31 décembre 2019 par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel comme suite à ses mises en demeure restées sans effet sur des programmes diffusés par ladite télévision.



Entre novembre et décembre 2019, tous les éditeurs audiovisuels ont été saisis en procédure de rappel des dispositions de la loi portant interdiction de diffusion de messages publicitaires relatifs aux produits cosmétiques de dépigmentation.



Les différents rappels n’ont certes pas été sans réaction de la part des éditeurs, ces derniers invoquant chacun de leur côté, les contrats déjà passés avec des annonceurs, note le régulateur qui rappelle que cette télévision, au même titre que les médias, est tenu au respect de la Loi qui définit ses prérogatives, le Collège a pris la décision qui s’impose.



Le CNRA note que le Groupe DMédia est à ce jour le seul, après avoir été mis en demeure, à refuser d’obéir à l’injonction faite à tous les éditeurs d’arrêter la diffusion des messages visés, conformément à la Loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017, la Loi 2006 -04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA portant Code de la Presse et au Cahier des Charges applicable aux titulaires d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos