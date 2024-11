Urgent : Moustapha Ba se serait suicidé, selon des informations Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2024 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La Mort de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des finances n'a pas livré ses secrets. D'après les informations du site Africa Intelligence, la justice française privilégie la thèse du suicide.« Les investigations menées en France ont conclu que l'ancien ministre sénégalais des finances et du budget s'est bien donné la mort, début octobre à Paris. Ces […]

« Les investigations menées en France ont conclu que l’ancien ministre sénégalais des finances et du budget s’est bien donné la mort, début octobre à Paris. Ces éléments ont été transmis à la justice sénégalaise, qui de son côté juge les circonstances du décès suspectes et a ouvert une enquête le 10 novembre ». Peut-on lire.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/urgent-moustapha-ba-se-se...

