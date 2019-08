Urgent – Nécrologie : Amath Dansokho est décédé

L’ancien secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail, Amath Dansokho vient de rendre l’âme ce vendredi, suite à une longue maladie. L’information vient d’être donnée par des membres de sa famille.



Agé de 82 ans, Dansokho est ancien Ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou. Il a été le secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) jusqu’au 23 mai 2010, date à laquelle Magatte Thiam lui succède.



Leral présente ses condoléances les plus attristées.