Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Urgent: Prise d'otages en cours dans un supermarché du sud de la France Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Mars 2018 à 12:06 | Lu 251 fois

Une prise d'otage est en cours dans un supermarché de Trèbes, dans le sud de la France, ce vendredi 23 mars depuis 11h (heure française). Le responsable se revendique du groupe Etat islamique, selon les autorités judiciaires. Plus tôt dans la matinée, un homme armé a par ailleurs blessé par balles un CRS à Carc

Une prise d'otages a débuté vers 11h du matin, ce vendredi, à Trèbes, dans le sud de la France. La situation n'était « pas stabilisée » une heure et demie plus tard. Selon le parquet de Carcassonne, le preneur d'otages a fait usage d'une arme à feu avant de débuter son action. D'après une source proche du dossier, au moins deux personnes sont décédées.



Le maire de Trèbes chiffre également à deux le nombre de victimes dans le supermarché. D'après lui, le preneur d'otages serait actuellement seul avec un officier de gendarmerie, les autres otages auraient été libérés. Le commandement de gendarmerie de la région se borne à parler d'une « présomption de décès » et déplore l'impossibilité de « faire venir de médecin sur place pour le vérifier ».



L'antenne du GIGN de Toulouse est arrivée sur place, avec le soutien des policiers d'élite du Raid et de la BRI, tandis que trois hélicoptères survolent la zone.



La section antiterroriste saisie



D'après un témoin cité par une source proche du dossier, le tireur aurait crié « Allah Akbar » lors de son entrée dans le supermarché. Il détiendrait huit personnes en otage dans un magasin de l'enseigne Super U et aurait tiré sur un CRS, précise une source policière. La section antiterroriste du parquet s'est saisie de l'affaire. Sur Twitter, la préfecture de l'Aude a indiqué que le secteur était interdit.

« Situation sérieuse »



En déplacement à Mulhouse (dans l'est du pays), le Premier ministre Edouard Philippe a jugé la « situation sérieuse ». « Une situation est en train de se produire près de Carcassonne. Un homme est retranché dans un supermarché avec des otages » a résumé le chef du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé qu'il se rendait « immédiatement sur les lieux ».

RFI Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Argent libyen : Nicolas Sarkozy mis en examen et placé sous contrôle judiciaire Soupçon de terrorisme: l’ancien joueur Mame Fily Sall expulsé d’Italie