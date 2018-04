Urgent- Projet de loi sur le Parrainage: Cheikh Alassane Sène, Abdoulaye Mamadou Guissé arrêtés par la police

Les deux candidats à l’élection présidentielle, Cheikh Alassane Sène et Abdoulaye Mamadou Guissé, voulant manifester contre le projet de loi relatif au parrainage, ont égalment été arrêtés par les forces de l’ordre.



Abdoulaye Mamadou Guissé, officiellement investi par son parti, le MCSS/Fula Ak Fayda et Cheikh Alassane Sène, sous la bannière d’une candidature indépendante dénommé « DAJ DËPP », viennent donc augmenter la liste des interpellés de ce jour.



En effet, Idrissa Seck, Malick Gackou, Thierno Bocoum, Thiate et Kilifa de Y en a marre, Guy Marius Sagna ont été arrêtés depuis ce matin. En somme, ils sont au nombre de huit (8) leaders pour le moment, à Dakar sans compter les autres manifestants interpellés dans les autres régions du Sénégal.











Leral.net