Urgent- Reubeuss : Idrissa Seck a rendu visite cet après-midi, aux jeunes de l'opposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Après sa condamnation des intimidations et arrestations lors de son point de presse d'hier, le Président Idrissa Seck a rendu visite cet après-midi, aux jeunes de l'opposition, détenus à la prison de Reubeuss.



Aux dernières nouvelles, il a été signalé, après la visite du leader de Rewmi, la libération de deux autres détenus, faisant partie des jeunes arrêtés devant les grilles de la Rts, après la proclamation des résultats. Et seul, le nommé Mory Guèye reste présentement, en prison.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos