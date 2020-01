Urgent: Sadio Mané ne vient plus à Dakar pour la cérémonie Sargal prévue aujourd'hui en son honneur La nouvelle vient de tomber. Sacré Ballon d’Or 2019, hier en Egypte, une cérémonie Sargal était prévue aujourd’hui à la Maison des civilisations africaines de Dakar, pour lui rendre hommage. Mais selon la RFM, l’international sénégalais ne viendra plus à Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 12:37

Des problèmes administratifs sont à l’origine de ce changement de programme. En effet, au moment d’embarquer ce matin à bord d’un jet privé, en compagnie du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, du vice-président de l’instance Abdoulaye Sow et du coach des "Lions", Aliou Cissé, il a été notifié à la délégation que la jet privé n’avait pas l’autorisation d’atterrir à Tunis.



La situation ne s’étant pas décantée jusqu’à 14 h, heure locale, Liverpool a décidé de rapatrier son joueur et de surseoir à sa venue à Dakar. Une grosse déception pour les fans sénégalais, mais également pour le joueur selon son entourage.

