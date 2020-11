Urgent : Une pirogue de Mbour contenant 150 émigrés clandestins chavire, 100 personnes portées disparues…. Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

C’est une mauvaise nouvelle qui s’est abattue sur les populations de Mbour, autour de 18h 20 mn. Déjà au quartier Château d’eau, les familles commencent à pleurer leurs enfants. Selon nos confrères de Dakaractu, la pirogue contenait 150 personnes. Arrivée en pleine mer, elle a chaviré avec ses occupants, et seules 50 personnes, qui savaient […] C’est une mauvaise nouvelle qui s’est abattue sur les populations de Mbour, autour de 18h 20 mn. Déjà au quartier Château d’eau, les familles commencent à pleurer leurs enfants. Selon nos confrères de Dakaractu, la pirogue contenait 150 personnes. Arrivée en pleine mer, elle a chaviré avec ses occupants, et seules 50 personnes, qui savaient nager, ont échappé à la mort. Ces dernières ont nagé et atterri en République du Cap-Vert.

La pirogue s’est perdue dans les océans pendant 3 semaines, pratiquement sans nourriture. Pour les professionnels de la mer rencontrés, les convoyeurs ne sont plus de leur famille mais des businessmen qui ne connaissent rien de la mer..



Source : Source : https://letemoin.sn/urgent-une-pirogue-de-mbour-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager