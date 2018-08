Urgent: Une pirogue transportant des migrants échoue à la porte du Millénaire

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Août 2018 à 08:43 | | 1 commentaire(s)|





Les agents de permanence à la Cité Police de Malick Sy située non loin de là, ont réussi à en interpeller trente-trois (33) d’entre eux dont deux filles. Ces candidats malheureux à l’émigration ont embarqué à partir de la Gambie.



Ils auraient échoué à Dakar pour cause d’ennuis techniques, a appris Leral de sources policières. Une équipe de la Division de Lutte contre les migrations irrégulières appuyée par les Eléments de la Dic a été déployée pour procéder aux auditions.



Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour arrêter le reste de la bande dont le capitaine de la pirogue (en fuite) et les organisateurs du voyage qui seraient originaires de Kayar. A suivre.





Lamine DIEDHIOU (leral.ne) C’est une information Leral.net. Une pirogue transportant une quarantaine de migrants a échoué ce jour, vers 5 heures du matin, au large de la Corniche Ouest, précisément, au bas de la porte du Millénaire.Les agents de permanence à la Cité Police de Malick Sy située non loin de là, ont réussi à en interpeller trente-trois (33) d’entre eux dont deux filles. Ces candidats malheureux à l’émigration ont embarqué à partir de la Gambie.Ils auraient échoué à Dakar pour cause d’ennuis techniques, a appris Leral de sources policières. Une équipe de la Division de Lutte contre les migrations irrégulières appuyée par les Eléments de la Dic a été déployée pour procéder aux auditions.Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour arrêter le reste de la bande dont le capitaine de la pirogue (en fuite) et les organisateurs du voyage qui seraient originaires de Kayar. A suivre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook