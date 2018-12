Urgent : Wade interdit d’atterrir à l’aéroport Léopold Sédar Senghor

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade qui a quitté la capitale qatarie, Doha, pour rejoindre Paris afin de rallier le Sénégal, est bloqué dans la capitale française depuis mardi.



En effet, Me Wade, qui voudrait atterrir à Dakar, plus exactement à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, se heurte au refus catégorique de l’Etat du Sénégal, qui lui ordonne d’atterrir à Diass.



En effet, d’après Senegal7, le gouvernement, compte tenu du désordre que peut susciter l’accueil du très agitateur Wade s’il atterrit à Yoff, au cœur de la capitale, a refusé la demande du Pape du Sopi.



Par contre, l’Etat l'autorise à poser l’avion privé qu’il a affrêté, à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, lieu où ses partisans et lui peuvent être plus facilement contenus, à quelque 50 km de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos