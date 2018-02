Usa: Cheikh Tidiane Gadio renforce sa défense

Poursuivi aux Etats-Unis pour corruption et blanchiment présumés, Cheikh Tidiane Gadio entend prouver son innocence qu’il a clamée devant le juge. Selon Libération, il a renforcé sa défense en engageant de nouveaux avocats.



Il s’agit de grands noms de la profession aux Etats-Unis, selon le journal : Sean Hecker et Sarah Holley Wolf. Ils sont membres du célèbre cabinet Debevoise and Plimpton.



Ce duo rejoint Robert Baum, qui est aux côtés de l’ancien ministre des Affaires étrangères depuis l’éclatement de l’affaire en novembre.



Gadio est assigné à résidence.