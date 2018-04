Usa – Mohamed Touré, fils de l’ancien Président guinéen Sékou Touré, risque 20 ans de prison

Mohamed Touré et son épouse, Denise Cros-Touré, tous deux âgés de 57 ans, ont été inculpés du chef de travaux forcés contre une jeune femme soumise à cette pratique depuis plus de 16 ans. L’affaire s’est ébruitée après que la victime a réussi à s’enfuir du domicile des Touré, aux Texas (Etats-Unis), avec l’aide de voisins. L’information, reprise par plusieurs sites d’information, mentionne que c’est dans le courant de l’année 2000, que le couple Touré a conduit la victime au Texas, en provenance de la Guinée. À l’époque, elle n’était âgée que de 5 ans.



Mohamed Touré, fils du premier Président de la République de Guinée, et son épouse auraient contraint la jeune dame à des tâches ménagères et au baby-sitting de leurs enfants. Elle était aussi soumise à des abus physiques et émotionnels, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse. «Bien que la victime ait un âge proche d’un enfant, les accusés lui ont refusé l’accès à l’école et les autres opportunités offertes à leurs enfants», affirme la Justice américaine. Mohamed Touré et son épouse Denise sont, dès lors, sous le coup de 20 ans de prison, sur des accusations de travaux forcés. Selon toujours les termes du document du ministère de la Justice américaine, «les mis en cause ont, en sus, isolé la victime de sa famille et de ses autres proches». Pis, lit-on dans ce document, «le couple Touré a soumis la fille à des abus physiques et émotionnels».



Des termes de la plainte visée contre le couple Touré, il est aussi précisé que la victime était forcée à dormir par terre pendant des années et n’a été emmenée chez un professionnel de la santé qu’une seule fois. Aussi, que Denise Cros-Touré aurait battu la victime, parfois avec une ceinture, ou un cordon électrique. La victime l’accuse aussi d’avoir arraché une boucle d’oreille de son oreille avec une telle violence qu’elle lui a occasionné une grave blessure béante. Loquace, la jeune dame a également expliqué aux enquêteurs que ses hôtes l’expulsaient fréquemment de la maison, l’a laissant sans assistance, sans argent, sans papiers. C’est dans le courant du mois d’août 2016 que la pauvre dame est parvenue à s’échapper. Ce, avec le soutien de voisins. L’affaire sera héritée par les agents du service de sécurité diplomatique du Département d’État.







Igfm