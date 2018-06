Usa : le fils d’un diplomate sénégalais condamné...pour évasion

Fils d’un diplomate sénégalais, Mohamadou Lamine Mbackéa été condamné à un an de prison pour évasion aux Etats Unis. Les Échos qui donne l’information, précise qu’il a été jugé vendredi dernier, par un jury (Tribunal) de Brooklyn.



Mohammadou Lamine Mbacké s’était évadé de façon spectaculaire le 27 mars dernier à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, au moment de son expulsion vers le Sénégal. Selon les informations des médias new-yorkais, les policiers lui avaient donné à manger en attendant son vol pour Dakar.



A peine ces derniers ont-ils tourné le dos que Mbacké s’est dérobé sur la pointe des pieds en passant par la porte B23 du terminal 4. Le Sénégalais avait été appréhendé dans un "coffee shop" à Chicago, à 383,75 km de l’aéroport International John Fitzgerald Kennedy. Lors de son arrestation, il a présenté une carte d’identité de l’Ohio portant le nom d’Anthonio Lamonta. Prétendant être originaire d’Équateur plutôt que Sénégalais.



Âgé de 31 ans, Mohamadou Lamine Mbacke est entré légalement aux États-Unis en 2005. Mais il a été condamné en 2012 pour deux infractions criminelles liées aux armes à feu et a purgé trois ans de prison au Michigan. Après quoi, un juge de l'immigration avait ordonné son expulsion vers le Sénégal.