Usagers et BRT : Les embouteillages "tuent", les chauffeurs de taxi rouspètent et augmentent le... Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 21:03 | | 0 commentaire(s)| Partout à Dakar, des travaux routiers sont entamés par l'État du Sénégal. Ceux-ci rendent parfois difficile la tâche aux usagers, principalement aux chauffeurs de taxi, en raison des embouteillages qu'ils créent. Ils soutiennent qu'il est difficile de trouver des voies de contournement et n'acceptent pas d'emprunter certaines zones. Cependant, ils espèrent que le trafic sera plus fluide une fois les travaux achevés.



