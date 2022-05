Usine KMS3 : résoudre dans la durée l'alimentation en eau potable du triangle Dakar, Mbour et Thiès Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 17:17 | | 0 commentaire(s)| La mise en œuvre de l'usine Keur Momar Sarr (KMS3) montre aujourd'hui l'amélioration de l'eau potable à Dakar et de Mbour. Le coordinateur de l'unité de gestion du projet de kMS3, Babou Ngom, explique l'objectif de cette visite avec les partenaires de ce projet. "Il consiste à résoudre de manière durable, l'alimentation en eau potable du triangle Dakar, Mbour et Thiès.



