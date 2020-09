Usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles: Le lancement des travaux de la conduite principale de distribution annoncé pour jeudi prochain La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), à travers un communiqué parvenu à Leral.net, a annoncé la cérémonie de lancement des travaux de pose de la nouvelle conduite principale de distribution d’eau potable du Projet de Construction de l’Usine de Dessalement d’eau de mer des Mamelles.

Selon la note, ce démarrage des travaux aura lieu le jeudi 17 septembre 2020, à 10 heures, sur le parking du Monument de la Renaissance Africaine, devant les Réservoirs des Mamelles. Il sera présidé par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, en présence de l’Ambassadeur du Japon au Sénégal, Son Excellence Tatsuo Arai.



La conduite principale de distribution de l’eau qui sera produite par l’Usine de Dessalement d’eau de mer des Mamelles, s’étale sur 10,4 kilomètres, sur un tracé allant des Mamelles à la Patte d’Oie. L’objectif, nous dit, est d’améliorer l’alimentation en eau potable des zones de consommation comme Yoff, APECSY, Nord Foire, les Parcelles Assainies et la Patte d’Oie.



C’est ainsi que ce projet de construction de l’Usine de Dessalement des Mamelles est inscrit dans le Cadre d’Actions prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE) du Président Macky Sall.



