Usurpation de fonction : Un faux agent de la Dic arrêté

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

L’usurpation de fonction devient une pratique à la mode au Sénégal. Après le faux policier arrêté à Touba qui procédait à l’identification de personnes, la semaine dernière. Il y a encore le cas du faux agent de la Division des investigations criminelles (Dic).



D’après l’Observateur, le mis en cause, nommé Mouhamed Soumaré, brillant informaticien prêtait main forte parfois à la Dic. Suite à cela, il faisait chanter deux filles, A. M. P. Faye et M. Sow, victimes de vol, avec des photos compromettantes.



Alors, il avait fini par se faire passer pour un agent de la Division cybercriminalité de la Dic pour gruger ses victimes. Le faux agent a été condamné à 6 mois avec sursis, suite à une plainte de ses victimes.



