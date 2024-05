Utilisation des Dts pour les instruments de capital hybride : La Bad et la Banque interaméricaine de développement saluent la décision du Fmi

«Cette solution innovante de canalisation des capitaux hybrides basée sur les Dts aidera à débloquer de nouveaux prêts par les banques multilatérales de développement pour relever les défis mondiaux croissants, notamment en matière de climat et de sécurité alimentaire. Le nouvel instrument offre la possibilité de prêter au moins quatre dollars pour chaque équivalent d’un dollar de Dts, par l’intermédiaire de la Banque africaine de développement, de la Banque interaméricaine de développement et d’autres banques multilatérales de développement, pour financer des projets de développement », lit-on dans le document.



Selon la même source, la prochaine étape consistera à obtenir de cinq investisseurs au moins qu’ils acheminent leurs Dts par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement. La Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement poursuivront leur dialogue avec les détenteurs de Dts afin de promouvoir cette solution financière innovante. « La communauté internationale dispose désormais d’une approche innovante grâce à laquelle le financement du développement peut être mobilisé avec un effet multiplicateur et sans frais pour les contribuables. Ce sont les types de solutions dont nous avons besoin pour nous aider à relever les défis croissants du développement de l’Afrique », a déclaré Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement.



« Nous nous réjouissons vivement de la décision du Conseil d’administration du Fmi », a déclaré Ilan Goldfajn, président de la Banque interaméricaine de développement. « Grâce au nouvel instrument de capital hybride basé sur les Dts, nous disposons d’un moyen rentable de financer des projets de développement durable indispensables pour renforcer la résilience climatique, réduire la pauvreté et les inégalités, et jeter les bases d’une croissance plus inclusive dans bon nombre de nos pays. ».



Le G20 a recommandé que les banques multilatérales de développement optimisent leurs bilans grâce à l’innovation financière afin de créer des capacités de prêt supplémentaires pour aider les pays à relever les défis urgents du développement.

La dernière allocation générale de Dts du Fmi à ses membres remonte à 2021. L’équivalent de 650 milliards de dollars avait alors été émis pour aider les pays à faire face à la pandémie de Covid-19.



Source : Le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et la Banque interaméricaine de développement ont salué le 15 mai 2024, l'annonce du Conseil d'administration du Fonds monétaire international de l'approbation du capital hybride comme instrument éligible pour la canalisation des droits de tirage spéciaux (Dts).

