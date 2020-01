VDEO - Masse commune UEMOA - Amadou Samba KANE (DG LONASE) parle de la monnaie ECO: "C'est le vœu de tout africain d'avoir une monnaie unique"

Le Directeur Général de la Lonase s'est félicité du processus de création d'une monnaie unique par les pays africains. "L'Eco va remplacer le FCFA. Les règles de fonctionnement qui existaient entre la banque centrale, la France et l'Uemoa vont changer. D'ici peu je pense qu'on aura une monnaie unique où y aura tous les pays anglophones. En tout cas c'es le vœu de tout un africain d'avoir une monnaie commune", a déclaré Amadou Samba Kane en marge l’ouverture de la 21e réunion annuelle de la Masse Commune UEMOA qui réunit du 6 au 11 janvier à Dakar les sociétés de loteries nationales et de pari mutuel urbain des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Toujours selon lui, cette monnaie unique va faciliter la création de la masse commune.