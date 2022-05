VDN 3 Un jeune homme agressé mortellement : Les populations réclament l’éclairage de la voie

Au moment où les cas d’agression sont enregistrés dans plusieurs localités du pays, la commune de Wakhinane Nimzath vient de perdre un de ses fils du nom de Oumar Lamine Diop, âgé de 35 ans, qui a été sauvagement agressé sur l’axe routier dénommé Vdn 3, à hauteur de Golf Sud à Hamo 4. Il a reçu plusieurs coups de couteau avant de succomber à ses blessures.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche au lundi vers 23h. Alors qu’il revenait d’un service effectué à l’aide de sa moto tricycle. «Etant tombé en panne sèche d’essence, Ousmane a appelé un de ses amis pour que ce dernier lui en apporte. Malheureusement pour lui, ce dernier va faire face à son tour à une panne d’essence en cours de route. C’est ainsi qu’une bande d’agresseurs a surgi, l’a intimidé en voulant lui prendre sa moto tricycle.



Une bataille est engagée, malheureusement Ousmane Hann recevra plusieurs coups de couteau de la part de ses assaillants», a renseigné l’oncle de la victime, Ousmane Hann.



Ce dernier réclamant justice dira : «Nous demandons à ce que ses meurtriers soient mis hors état de nuire et qu’ils soient traduits en Justice.» Une voiture de type 4X4, qui avait une cargaison de poulets à livrer, d’après les informations, aurait heurté violemment le sieur Hann lorsqu’il pourchassait les assaillants. La victime était allongée à terre et gisait dans une mare de sang. Le chauffeur de cette voiture appela la police de la localité dont les éléments ont eu à faire le constat. Le corps sans vie sera évacué à l’hôpital Dalal Jamm avant d’être acheminé à l’hôpital Le Dantec pour les besoins de l’autopsie.



Présentement, la voiture 4x4 est immobilisée à la police. Le maire Racine Talla, informé des faits, a envoyé hier une délégation de la marie, composée du chef de cabinet, Aliou Dia, de Nini Diallo, adjoint au maire, Birahim Touré de la Société civile et de Papa Mama Fall, un agent de la marie, pour présenter les condoléances de l’institution municipale à la famille éplorée.



Yousoupha Ndiaye, proche de la victime, demande à ce que les autorités fassent éclairer la Vdn 3. «Les cas d’agression sont nombreux sur cette autoroute. Nous réclamons l’éclairage de cette voie qui hante notre sommeil. Personne n’est en sécurité, de même que les conducteurs», fait savoir Youssoupha Ndiaye.



Une marche pacifique annoncée

Les amis de la victime, qui ont pris d’assaut la maison mortuaire, ont décidé d’organiser une marche dans les jours à venir. Mohamed lamine Sarr, l’un d’entre eux, dira : «L’insécurité grandissant, nous avons décidé d’organiser une marche pacifique contre l’insécurité qui règne sur cette route de la Vdn 3.»

