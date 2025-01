VDN3 : Dix jours après l’accident mortel, les responsables face à la justice

Le leader face à des accusations accablantes

Ismaila Camara, désigné comme le leader du groupe, a tenté de se défendre contre des accusations lourdes : homicide involontaire, conduite sous l’emprise de stupéfiants et possession de drogues. Lors de l’audience, visiblement perturbé, il a admis avoir loué le véhicule et invité ses amis à y monter. Toutefois, il a fermement nié avoir consommé des substances illicites au moment des faits.



Pourtant, les résultats de l’enquête contredisent sa version. Selon les révélations rapportées par Dakaractu, les analyses des échantillons d’urine d’Ismaila Camara, ainsi que celles d’Amady Ba et Issa Mballo, ont confirmé la présence de benzodiazépines et d’ecstasy, renforçant les soupçons sur leur état lors de l’accident.



Les jeunes femmes disculpées

Parmi les sept accusés, trois jeunes femmes qui se trouvaient également dans le véhicule ont été mises hors de cause. Le procureur a demandé leur relaxe, estimant leur rôle dans les événements comme étant mineur. Cette décision a été saluée, bien qu’elle ne diminue pas la gravité des faits pour les principaux accusés.



Des réquisitions sévères du parquet

Le représentant du ministère public a requis des peines exemplaires. Pour Ismaila Camara, considéré comme l’instigateur de cette nuit tragique, une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA ont été demandées. Ses complices masculins, Amady Ba, Issa Mballo, et Souleymane Kane, risquent quant à eux six mois de prison ferme et une amende similaire pour complicité d’homicide involontaire, détention et usage de drogues.



Un drame qui a bouleversé la communauté

Rappelons que le 27 décembre dernier, Mamadou Konté, jeune mécanicien surnommé affectueusement « Papa », a perdu la vie dans un accident tragique. Alors qu’il travaillait sur la VDN3, il a été mortellement percuté par un véhicule conduit par Ismaila Camara.



Le tribunal a fixé le délibéré au 10 janvier prochain, une décision très attendue par les familles des victimes et les habitants de la région, encore sous le choc de cette perte douloureuse.



Une attente mêlée de tristesse et de colère

Alors que la justice suit son cours, l’affaire soulève des questions sur la consommation de drogues chez les jeunes et la sécurité routière. Elle rappelle également la nécessité d’une vigilance accrue pour prévenir de tels drames à l’avenir.