VERSIONS CONTRADICTOIRES SUR LA BROUILLE À DAKAR

D'un côté, le Bureau municipal dénonce un blocage de l'Hôtel de Ville et une entrave aux activités du maire. De l'autre, la police réfute catégoriquement ces accusations, affirmant n'avoir fait qu'assurer sa mission normale de sécurisation (SenePlus) - Dans un communiqué officiel publié ce 17 décembre, le Bureau Municipal de la Ville de Dakar dément fermement les affirmations de la police nationale concernant les "prétendus blocages" des activités du maire Barthélemy Dias et des conseillers municipaux. Selon le document municipal, dont notre rédaction a obtenu copie, les forces de l'ordre ont effectivement bloqué l'accès à l'Hôtel de Ville, empêchant l'entrée des conseillers municipaux. Pour étayer ses dires, la mairie évoque des "images et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux" et s'appuie sur un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice attestant de la fermeture des accès. Face à cette situation, une délégation d'adjoints s'est rendue à la Préfecture de Dakar. Le communiqué révèle que le Préfet par intérim a reconnu avoir "donné des instructions à la Police" tout en précisant qu'il devait "consulter ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet". La tension s'est encore accrue lorsqu'un "dispositif policier impressionnant" a été déployé pour interdire au maire de visiter les chantiers de la ville. La mairie dénonce "une entrave directe à l'exercice de ses fonctions" et des actions qui "ne respectent pas l'autorité légitime des élus". Le point culminant de cette journée du 13 décembre fut la conférence de presse de Barthélemy Dias, au cours de laquelle, selon le communiqué municipal, "la Police a fait usage de force, entraînant des dégâts matériels à l'Hôtel de Ville". La police nationale, par le biais de sa Division Communication et Relations Publiques, présentait un peu plus tôt, une version radicalement différente. Dans son communiqué, elle affirme n'avoir "bloqué ni Monsieur Dias, ni les conseillers municipaux", expliquant que le déploiement de ses forces "rentre dans le cadre normale de l'exécution de sa mission de sécurisation". Face à cette situation, le Bureau Municipal appelle à "une démarche responsable et républicaine" de la part de la police, tout en réaffirmant sa "détermination à exercer ses fonctions dans le respect de la loi". Il plaide pour "une collaboration respectueuse entre les différentes institutions, dans l'intérêt de la ville et de ses habitants. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Secondary Sections: Développement Société Archive setting: Unique ID: Farid



