VIDEO - Abc attaque Macky Sall sur la crise scolaire

Le médiateur de la République a abordé la crise scolaire. Dans un communiqué rendu public, Alioune Badara Cissé sollicite de la part des parties prenantes, une attention particulière à la prééminence des intérêts supérieurs du Sénégal. Le médiateur appelle solennellement les autorités de l'Etat du Sénégal et les organisations syndicales d'enseignants à renouer le dialogue autour des propositions nouvelles, dont il se fait l'écho et s'offre même en facilitateur d'un tel dialogue de sortie de crise si les parties prenantes en conviennent. Il y parle de son indignation face à la « rupture du dialogue » entre l’Etat et les syndicats de l’enseignement. Selon Me Cissé, si rien n’est fait, cette situation mènera inévitablement vers une année blanche.











