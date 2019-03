VIDEO - Abdou Karim Sall: "Je suis satisfait des réalisations du FDSUP"

Le directeur de l'ARTP s'est réjoui du bilan du FDSUP. Abdou Karim Sall qui a présenté ce matin les activités du fonds, affirme avoir construit 200 lycées et collèges tous équipés d'une salle multimédia, une centaine de cases de tout-petits. En plus des Espaces Numériques Ouverts (ENO) d'un montant de 4 milliards 800 mille fcfa, Abdou karim Sall a aussi fait savoir que grâce à ces fonds, pas moins de 100 Daaras ont été construits et équipés également.