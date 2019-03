VIDEO - Abdoulaye Diaw: « Je vois du Zidane en Sadio Mané » Le doyen Laye Diagne est revenu en large dans un entretien avec Sénégal7 sur la forme actuelle de la star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané.

Interrogé sur la relation entre les deux coéquipiers des Reds, Mohamed Salah et Sadio Mané, le doyen tranche en faveur de l’ancien joueur de Génération Foot : « Sadio Mané est plus complet, Mouhamed Salah ne fait pas de repli défensif », soutient le chroniqueur Abdoulaye Diaw.



Le chevronné journaliste sportif a également exhorté à Sadio Mané à rejoindre la "Maison blanche", qui depuis l’arrivée de Zidane sur le banc, cherche à recruter l’attaquant de Liverpool : « Il doit accepter l’offre je vois bien Sadio Mané évolué au Real de Madrid. C’est le même style de jeu », dit-il. Abdoulaye Diaw a soutenu que l’attaquant de 26 ans est un Zidane dans ses œuvres…











