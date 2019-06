VIDEO - Abdourahmane Sow, Aar Li Nu Bokk: "Nous allons donner corps et âme vendredi prochain" Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 14:36 | | 3 commentaire(s)| Les membres de la plateforme "Aar Li Nu Bokk" restent droits dans leurs bottes. Ils seront dans la rue ce vendredi 21 juin, pour exiger la lumière sur le scandale de 10 milliards de dollars du pétrole et du gaz, révélé par la BBC et qui mouille le frère du Chef de l'Etat. A en croire Abdourahmane Sow, c'est à travers la presse, qu'ils avaient su que le préfet de Dakar avait interdit leur manifestation à la place de la Nation vendredi dernier. "Nous lui disons tout simplement que nous allons donner corps et âme pour ce vendredi prochain avec les mêmes Sénégalais qui ont commencé à se déployer sur l'ensemble du territoire national, pour que la lumière soit faite dans cette affaire", insiste-t-il face à la presse ce matin.



