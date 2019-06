VIDEO - Actualité nationale: Les vérités du roi d'Oussouye, Sibilumbaï Diédhiou ( Interview intégrale) Au micro de leral.net reçu par le Roi d'Oussouye dans le bois sacré, Sibilumbaï Diédhiou, intronisé en 2000, a livré sa part de vérité sur les points forts qui font l'actualité au Sénégal. "Mane", comme l'appellent ses fidèles a expliqué, de façon brève, sa mission au sein de la communauté. Une mission de " régulateur social" mais qui souffre de l'absence d'appui de l'Etat du Sénégal.

Dans cet entretien qu'il a accordé à leral.net, Sibilumbaï Diédhiou a évoqué le processus de paix en Casamance et par la même occasion, invité le chef rebelle Salif Sadio a ne faire les choses en solo mais d'ouvrir des pourparlers avec le Gouvernement en place.

Il a aussi prié pour une bonne pluviométrie et invité l'Etat a livré aux paysans des semences de qualité et sans retard.

D'autres points tels que la situation des enfants de la rue, la violence faite aux femmes, le rétablissement de la peine de mort, la Coupe d'Afrique des nations (Can) ont été évoqués par le roi dans cette interview intégrale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 08:26



