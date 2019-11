VIDEO/Affaire des talibé enchaînés- Règlement de compte : Un berger a pris des photos pour dénoncer Khadim Guèye

Le procès de Khadim Guèye, dénonce-t-on, dérive d’une affaire de règlement de compte. Pendant l’hivernage, un berger a détruit les champs de Cheikhouna Guèye. Interpellé, ce berger avait menacé Khadim de le tuer. Ce qu’il n’a pas réussi. Mais, le berger a pris sa revanche, en tombant sur un talibé fugitif. Ainsi, il avait pris les photos et contacté la gendarmerie et le procureur pour dénoncer le marabout Khadim Guèye. N’empêche, les souteneurs du marabout interpellent aussi, la presse sur le respect de l’éthique journaliste, avant de divulguer des informations non vérifiées.