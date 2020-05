VIDEO - Affaire faux billets, ses relations avec Ousmane Sonko, Macky Sall, la gestion du Covid-19…: Farba Senghor dit tout L'ancien ministre Farba Senghor a été cité récemment dans une affaire de faux billets. Dans cet entretien, il affirme n’être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire.

L’allié de Macky Sall qualifie cette accusation de crime, de délit de presse. Il annonce qu’il va saisir les gendarmes qui s’occupent de la cybercriminalité.

M. Senghor pense qu’il est victime de complot de gens malintentionnés, qui veulent ternir son image, et celle de Pape Diop.

Dans cet entretien, il a abordé entre autres, ses relations avec Macky Sall, celles avec Ousmane Sonko, avec Karim Wade, mais aussi Pape Samba Mboup, avec qui il avait créé un mouvement. Ses problèmes avec Karim Wade, ses ambitions dans la politique ont été aussi évoquées.

Farba Senghor a fait également une large analyse de la gestion du coronavirus par l’Etat, sur le Covid-19 en général, sur la reprise des cours et a proposé des solutions.





