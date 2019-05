VIDEO - Aminata Mbengue Ndiaye : "Macky Sall va bientôt lancer le pôle de développement de la région de Louga"

Après la Casamance et Kaolack, le président de la République, Macky Sall va bientôt lancer le pôle de développement de la région de Louga. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre de la Pêche lors de la cérémonie d'inauguration du poste de Santé de Ngadji Sarr. D'après Aminata Mbengue Ndiaye, ce pôle permettra d'accélérer le développement de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche dans la capitale du Ndiambour, qui dispose d'un potentiel extraordinaire en matière d'élevage. Elle a invité par ailleurs, le secteur privé à accompagner davantage la vision du Chef de l'Etat, afin de faire émerger le plus rapidement possible le Sénégal.