VIDEO - Anniversaire décès: Macky Sall rend hommage à Cheikh Anta Diop et promet de …

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi 7 février marque le 33 anniversaire du décès de panafricaniste et égyptologue, Pr. Cheikh Anta Diop.



A cet effet, le candidat de la coalition Benno bokk yaakaar, Macky Sall, lors de son meeting à Goudiry, a rendu un vibrant hommage à l’historien. « En ce jour-anniversaire de la disparition du professeur, savant sénégalais qui a fait la fierté de l'Afrique et de la race noire lui rendre encore un hommage. Cet hommage qui prendra en forme si Dieu m'en donne la possibilité d'engager dès 2019, le butinage de la route Bambey-Gawane-Thieytou pour pouvoir permettre a ces milliers de sénégalais et pèlerins qui veulent se rendre à Thieytou de pouvoir le faire dans les conditions meilleures », promet le Macky Sall, candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 24 février.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos