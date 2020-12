VIDEO/ Après 30 ans : Le Groupe mythique de rap Galsen, « Positif Black Soul », signe son Come-back et promet d’autres projets Le rap a connu plusieurs générations de rappeurs au Sénégal. Les unes plus méritantes que les autres. D’après les précurseurs de cet art, le rap doit obéir à des normes. Et son pratiquant doit être une référence, ayant des valeurs et des motivations. L’artiste, se doit de garder une certaine modestie pour mieux évoluer. C’est la révélation, faite dans l'émission "Self Made Man" de Leral TV qui a recu les précurseurs du Positif Black Soul, Didier Awadi et Duggy Tee.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Didier Awadi et ancien ami et frère, Duggy Tee, après 30 ans se sont retrouvés pour poursuivre leur vieil amour de rappeur. Didier Awadi a retracé la genèse du groupe qui a fait le tour du monde après sa signature de contrat avec la maison de disque, Hailand Record.



Ce faisant Positif Black Soul donne des idées novatrices et profitables à la jeune génération de rappeurs. Abordant le come-back, Duggy Tee reconnaît qu'ils sont les créateurs du groupe. Mais, Positif Black Soul, tant adulé appartient au peuple. 30 ans après, les deux précurseurs du rap Galsen, trouvent du plaisir à voir sur les podiums de jeunes rappeurs très talentueux qui assurent avec fierté la relève.



"Tout problème peut être dépassé", relève Awadi qui donne rendez-vous aux mélomanes pour la sortie de leur nouveau album promet d’autres projets d’avenir, dont un film documentaire et d’archives pour la postérité.

