[ VIDEO ] Arène nationale : L’expérimenté Amanekh mystifie Bébé Diene battu en quelques secondes !

L'arène nationale de lutte a accueilli le choc très attendu entre Amanekh qui, après cinq ans d'absence croisait le phénomène de la médina, Bébé Diène, ce dimanche à l’arène nationale de Pikine. Un combat qui n’a pas tenu toutes ses promesses dans la mesure où les amateurs qui s’attendaient à une bagarre intense, ont assisté à un combat express entre les deux protagonistes qui s’étaient promis l’enfer lors de leur diverses rencontres face à face.

Il faut dire que les choses sont allées très vite. En effet, à peine le coup de sifflet donné par l’arbitre, bébé Diène s’est lancé dans une attaque à l’aveugle, il sera bloqué, plaqué et renversé sur le dos par son adversaire plus réactif et puissant. Une victoire expéditive pour Amanekh et une grosse déception pour bébé Diène.

Le champion de rufisque, Amanekh, connu pour ses voyages entre le Sénégal et les États-Unis, confirme son retour en force et marque davantage les esprits. L’ascension de Bébé Diène, espoir de la Médina, est ainsi freinée suite à sa série de victoires récemment acquises contre « Carrière », Gakou 2 et Baye Mandione.