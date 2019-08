VIDEO - Ascosen: Vers le retrait de l'eau en sachet dans le commerce

Le retrait de l'eau en sachet du circuit commercial est plus que jamais d'actualité au Sénégal. A en croire Momath Samb de l'Ascosen, ils sont en train de discuter avec les ministères de l'Environnement et du Commerce, pour que l'eau en sachet soit éliminée, et qu'elle soit remplacée par des bouteilles. Ce, dans le but de protéger l'environnement et les consommateurs.