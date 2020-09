VIDEO - Atelier de validation technique de la Rac: « Entre 2018 et 2019, certains points très positifs et d’autres à améliorer, ont été notés » Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’économie des finances et du plan M.Amadou Hott a organisé un atelier de validation technique du rapport de la revue annuelle conjointe (RAC 2020) de la politique économique et sociale en compagnie d’une délégation représentant le Ministre chargé du suivi du PSE et de Son excellence Mme MINGASSON, Ambassadrice de l’Union Européenne au Sénégal, Présidente du COMEX.



Cette revue annuelle conjointe (RAC) consacrée au bilan des réalisations de l’Année n-1, qui se tient chaque année à pour objectif de partager les performances annuelles de la politique économique et sociale pour la mise en œuvre du plan d’action de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide extérieur.

Pour cette année 2020, qui coïncide avec la pandémie de la Covid19, l’événement n’a pas été célébré comme à l’accoutumée, mais plutôt avec un effectif réduit et le respect strict des mesures barrières, puis en différé via zoom pour le restants des participants.



Nous avons noté un léger ralentissement de la croissance économique: 5,3% en 2019 contre 6,4% en 2018, les dernières estimations, la croissance serait de -0,7%, alors qu’elle était initialement projetée à 6,8% dans la Loi de Finances initiale 2020.

Au niveau du secteur primaire, des progrès de 3% ont été notés grâce aux productions animales, halieutiques et horticoles en dépit du déficit pluviométrique. Ces résultats ont été obtenus grâce à un effort d’investissement de l’État dans la mise à disposition de semences de qualité, la fourniture d’équipements et matériels agricoles et l’accompagnement des professionnels.



Quant aux indicateurs sociaux, ils présentent des résultats probants malgré quelques contraintes majeures qu’il faut bien analyser en vue de trouver des solutions qui pourront améliorer la qualité de l’offre de services, notamment dans l’éducation, la santé ainsi que les secteurs de l’eau et de l’assainissement.



Sous ce registre, le transferts des ressources budgétaires de l’État aux collectivités territoriales ont augmenté de 9,17% passant de 49,45 milliards de FCFA en 2018 à 53,98 milliards F CFA en 2019. La mise en œuvre du Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN) a relevé, de manière substantielle, le niveau des recettes d’investissements des collectivités territoriales.



Des recommandations ont ainsi été formulées pour le développement de stratégies de pérennisation des performances surtout sur l’axe 2 comportant le Capital humain, Protection sociale et développement durable entre autres.



