VIDEO - Augmentation des prix du carburant: et pourtant, Idrissa Seck l’avait annoncé pendant la campagne électorale L’augmentation du prix du carburant qui entre en vigueur ce samedi à partir de 18h, surprend certainement la majorité des Sénégalais, mais pas Idrissa Seck.

Le leader de Rewmi avait annoncé avec force certitude, une augmentation du prix du carburant après les élections présidentielles, du 24 février dernier. Et à l’en croire, il n’ya pas que le prix du carburant qui va flamber. D’autres denrées de première nécessité vont également connaître une hausse.

« En ce moment, il est sérieusement coincé. Il est pris à la gorge. Mais il a supplié les bailleurs et les institutions financières internationales de lui laisser le temps, jusqu’après les élections: ‘’je pourrai ainsi faire tout ce que vous me demandez pour augmenter les prix du carburant, de l’électricité, du riz et de l’huile’’ », confiait, en effet, Idrissa Seck.



Une prédiction qui tombe en tout cas à pic, puisque les prix de l’essence et du gasoil vont respectivement augmenter de 80 francs et de 60 francs, dès ce samedi, à 18 heures.



Il faut dire qu’en dehors de Idrissa Seck, plusieurs personnalités politiques, dont Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall, avaient annoncé une situation économique à venir difficile pour le Sénégal, à cause d’une dette trop importante.



Ce qu’avait naturellement démenti le gouvernement, notamment, le ministre en charge du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Bachir Seck

